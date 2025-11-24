Hva er AEGON

AEGON by Virtuals (AEGON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AEGON by Virtuals (AEGON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 354.20K $ 354.20K $ 354.20K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 354.20K $ 354.20K $ 354.20K All-time high: $ 0.00196774 $ 0.00196774 $ 0.00196774 All-Time Low: $ 0.00008319 $ 0.00008319 $ 0.00008319 Nåværende pris: $ 0.00035443 $ 0.00035443 $ 0.00035443 Lær mer om AEGON by Virtuals (AEGON) pris Kjøp AEGON nå!

AEGON by Virtuals (AEGON) Informasjon Offisiell nettside: https://jungl.world/

AEGON by Virtuals (AEGON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AEGON by Virtuals (AEGON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AEGON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AEGON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AEGONs tokenomics, kan du utforske AEGON tokenets livepris!

