Aegis (AGS) Informasjon Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems. Offisiell nettside: https://aegis.finance/

Aegis (AGS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aegis (AGS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.16K $ 2.16K $ 2.16K Total forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.53K $ 15.53K $ 15.53K All-time high: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00046432 $ 0.00046432 $ 0.00046432 Lær mer om Aegis (AGS) pris

Aegis (AGS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aegis (AGS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGSs tokenomics, kan du utforske AGS tokenets livepris!

AGS prisforutsigelse Vil du vite hvor AGS kan være på vei? Vår AGS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGS tokenets prisforutsigelse nå!

