Aegis YUSD (YUSD) Informasjon Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility. Offisiell nettside: https://app.aegis.im Teknisk dokument: https://docs.aegis.im Kjøp YUSD nå!

Aegis YUSD (YUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aegis YUSD (YUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.07M $ 34.07M $ 34.07M Total forsyning: $ 34.07M $ 34.07M $ 34.07M Sirkulerende forsyning: $ 34.07M $ 34.07M $ 34.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.07M $ 34.07M $ 34.07M All-time high: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 All-Time Low: $ 0.960034 $ 0.960034 $ 0.960034 Nåværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lær mer om Aegis YUSD (YUSD) pris

Aegis YUSD (YUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aegis YUSD (YUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YUSDs tokenomics, kan du utforske YUSD tokenets livepris!

