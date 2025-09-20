Dagens Aegis YUSD livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for YUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aegis YUSD livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for YUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YUSD

YUSD Prisinformasjon

YUSD teknisk dokument

YUSD Offisiell nettside

YUSD tokenomics

YUSD Prisprognose

Aegis YUSD Pris (YUSD)

1 YUSD til USD livepris:

$1
$1$1
0.00%1D
Aegis YUSD (YUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:48:34 (UTC+8)

Aegis YUSD (YUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9958
$ 0.9958$ 0.9958
24 timer lav
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 timer høy

$ 0.9958
$ 0.9958$ 0.9958

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 0.960034
$ 0.960034$ 0.960034

+0.00%

+0.14%

-0.02%

-0.02%

Aegis YUSD (YUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har YUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9958 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUSD er $ 1.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.960034.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUSD endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aegis YUSD (YUSD) Markedsinformasjon

$ 34.08M
$ 34.08M$ 34.08M

--
----

$ 34.08M
$ 34.08M$ 34.08M

34.07M
34.07M 34.07M

34,068,271.29518315
34,068,271.29518315 34,068,271.29518315

Nåværende markedsverdi på Aegis YUSD er $ 34.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUSD er 34.07M, med en total tilgang på 34068271.29518315. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.08M.

Aegis YUSD (YUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Aegis YUSD til USD ble $ +0.0014431.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Aegis YUSD til USD ble $ +0.0002482000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Aegis YUSD til USD ble $ +0.0010055000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Aegis YUSD til USD ble $ +0.0046039811626957.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0014431+0.14%
30 dager$ +0.0002482000+0.02%
60 dager$ +0.0010055000+0.10%
90 dager$ +0.0046039811626957+0.46%

Hva er Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

Aegis YUSD (YUSD) Ressurs

Aegis YUSD Prisforutsigelse (USD)

YUSD til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aegis YUSD (YUSD)

Hvor mye er Aegis YUSD (YUSD) verdt i dag?
Live YUSD prisen i USD er 1.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YUSD til USD er $ 1.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aegis YUSD?
Markedsverdien for YUSD er $ 34.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YUSD?
Den sirkulerende forsyningen av YUSD er 34.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYUSD ?
YUSD oppnådde en ATH-pris på 1.12 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YUSD?
YUSD så en ATL-pris på 0.960034 USD.
Hva er handelsvolumet til YUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YUSD er -- USD.
Vil YUSD gå høyere i år?
YUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:48:34 (UTC+8)

Aegis YUSD (YUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

