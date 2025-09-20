Aegis YUSD (YUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.9958 $ 0.9958 $ 0.9958 24 timer lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.9958$ 0.9958 $ 0.9958 24 timer høy $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Laveste pris $ 0.960034$ 0.960034 $ 0.960034 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.14% Prisendring (7D) -0.02% Prisendring (7D) -0.02%

Aegis YUSD (YUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har YUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9958 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUSD er $ 1.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.960034.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUSD endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aegis YUSD (YUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.08M$ 34.08M $ 34.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.08M$ 34.08M $ 34.08M Opplagsforsyning 34.07M 34.07M 34.07M Total forsyning 34,068,271.29518315 34,068,271.29518315 34,068,271.29518315

Nåværende markedsverdi på Aegis YUSD er $ 34.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUSD er 34.07M, med en total tilgang på 34068271.29518315. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.08M.