Aegis (AGS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00135478 $ 0.00135478 $ 0.00135478 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00135478$ 0.00135478 $ 0.00135478 All Time High $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +6.35% Prisendring (1D) -5.26% Prisendring (7D) -48.38% Prisendring (7D) -48.38%

Aegis (AGS) sanntidsprisen er $0.00104718. I løpet av de siste 24 timene har AGS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00135478, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGS er $ 1.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGS endret seg med +6.35% i løpet av den siste timen, -5.26% over 24 timer og -48.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aegis (AGS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Opplagsforsyning 4.16M 4.16M 4.16M Total forsyning 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aegis er $ 4.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGS er 4.16M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.42K.