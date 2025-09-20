Dagens Aegis livepris er 0.00104718 USD. Spor prisoppdateringer for AGS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aegis livepris er 0.00104718 USD. Spor prisoppdateringer for AGS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aegis Logo

Aegis Pris (AGS)

Ikke oppført

1 AGS til USD livepris:

$0.00104718
$0.00104718
-5.20%1D
USD
Aegis (AGS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:09:38 (UTC+8)

Aegis (AGS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0.00135478
$ 0.00135478
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0.00135478
$ 0.00135478

$ 1.48
$ 1.48

$ 0
$ 0

+6.35%

-5.26%

-48.38%

-48.38%

Aegis (AGS) sanntidsprisen er $0.00104718. I løpet av de siste 24 timene har AGS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00135478, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGS er $ 1.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGS endret seg med +6.35% i løpet av den siste timen, -5.26% over 24 timer og -48.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aegis (AGS) Markedsinformasjon

$ 4.36K
$ 4.36K

--
----

$ 31.42K
$ 31.42K

4.16M
4.16M

30,000,000.0
30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aegis er $ 4.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGS er 4.16M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.42K.

Aegis (AGS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Aegis til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Aegis til USD ble $ -0.0005044897.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Aegis til USD ble $ +0.0001027641.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Aegis til USD ble $ -0.0001300105900395925.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.26%
30 dager$ -0.0005044897-48.17%
60 dager$ +0.0001027641+9.81%
90 dager$ -0.0001300105900395925-11.04%

Hva er Aegis (AGS)

Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems.

Aegis (AGS) Ressurs

Offisiell nettside

Aegis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aegis (AGS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aegis (AGS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aegis.

Sjekk Aegisprisprognosen nå!

AGS til lokale valutaer

Aegis (AGS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aegis (AGS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Aegis (AGS)

Hvor mye er Aegis (AGS) verdt i dag?
Live AGS prisen i USD er 0.00104718 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGS til USD er $ 0.00104718. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aegis?
Markedsverdien for AGS er $ 4.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGS?
Den sirkulerende forsyningen av AGS er 4.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGS ?
AGS oppnådde en ATH-pris på 1.48 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGS?
AGS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AGS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGS er -- USD.
Vil AGS gå høyere i år?
AGS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:09:38 (UTC+8)

