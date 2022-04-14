Advertise Coin (ADCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Advertise Coin (ADCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Advertise Coin (ADCO) Informasjon Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Offisiell nettside: https://advertisecoin.com/ Kjøp ADCO nå!

Advertise Coin (ADCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Advertise Coin (ADCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.62M $ 42.62M $ 42.62M Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.35M $ 47.35M $ 47.35M All-time high: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 All-Time Low: $ 0.02220041 $ 0.02220041 $ 0.02220041 Nåværende pris: $ 0.946681 $ 0.946681 $ 0.946681 Lær mer om Advertise Coin (ADCO) pris

Advertise Coin (ADCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Advertise Coin (ADCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ADCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ADCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ADCOs tokenomics, kan du utforske ADCO tokenets livepris!

ADCO prisforutsigelse Vil du vite hvor ADCO kan være på vei? Vår ADCO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ADCO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!