Advertise Coin (ADCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.978052 $ 0.978052 $ 0.978052 24 timer lav $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24 timer høy 24 timer lav $ 0.978052$ 0.978052 $ 0.978052 24 timer høy $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 All Time High $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Laveste pris $ 0.02220041$ 0.02220041 $ 0.02220041 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.97% Prisendring (7D) -5.06% Prisendring (7D) -5.06%

Advertise Coin (ADCO) sanntidsprisen er $0.983854. I løpet av de siste 24 timene har ADCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.978052 og et toppnivå på $ 1.015, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADCO er $ 1.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.02220041.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADCO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.97% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Advertise Coin (ADCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.24M$ 44.24M $ 44.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.15M$ 49.15M $ 49.15M Opplagsforsyning 45.00M 45.00M 45.00M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Advertise Coin er $ 44.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADCO er 45.00M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.15M.