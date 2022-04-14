ADAMANT Messenger (ADM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ADAMANT Messenger (ADM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ADAMANT Messenger (ADM) Informasjon "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Offisiell nettside: https://adamant.im/ Teknisk dokument: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf Kjøp ADM nå!

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ADAMANT Messenger (ADM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Total forsyning: $ 113.85M $ 113.85M $ 113.85M Sirkulerende forsyning: $ 113.85M $ 113.85M $ 113.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M All-time high: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 All-Time Low: $ 0.00023424 $ 0.00023424 $ 0.00023424 Nåværende pris: $ 0.01586608 $ 0.01586608 $ 0.01586608 Lær mer om ADAMANT Messenger (ADM) pris

ADAMANT Messenger (ADM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ADAMANT Messenger (ADM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ADM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ADM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ADMs tokenomics, kan du utforske ADM tokenets livepris!

ADM prisforutsigelse Vil du vite hvor ADM kan være på vei? Vår ADM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ADM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!