ADAMANT Messenger Pris (ADM)
+0.02%
+0.20%
-0.61%
-0.61%
ADAMANT Messenger (ADM) sanntidsprisen er $0.01589714. I løpet av de siste 24 timene har ADM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01584404 og et toppnivå på $ 0.01593566, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADM er $ 0.055126, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023424.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADM endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -0.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på ADAMANT Messenger er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADM er 113.84M, med en total tilgang på 113842581.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.80M.
I løpet av i dag er prisendringen på ADAMANT Messenger til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ADAMANT Messenger til USD ble $ +0.0001144625.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ADAMANT Messenger til USD ble $ -0.0016309162.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ADAMANT Messenger til USD ble $ -0.007385228393662413.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.20%
|30 dager
|$ +0.0001144625
|+0.72%
|60 dager
|$ -0.0016309162
|-10.25%
|90 dager
|$ -0.007385228393662413
|-31.72%
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil ADAMANT Messenger (ADM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ADAMANT Messenger (ADM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ADAMANT Messenger.
Sjekk ADAMANT Messengerprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak ADAMANT Messenger (ADM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ADM tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.