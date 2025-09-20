ACTUAL (ACTUAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01487331$ 0.01487331 $ 0.01487331 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.79% Prisendring (7D) +3.63% Prisendring (7D) +3.63%

ACTUAL (ACTUAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ACTUAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ACTUAL er $ 0.01487331, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ACTUAL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.79% over 24 timer og +3.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ACTUAL (ACTUAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.16K$ 64.16K $ 64.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.16K$ 64.16K $ 64.16K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ACTUAL er $ 64.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ACTUAL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.16K.