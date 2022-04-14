ACHI INU (ACHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ACHI INU (ACHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ACHI INU (ACHI) Informasjon ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat's name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019. The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens. The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April. Offisiell nettside: https://www.achisolana.com/ Teknisk dokument: https://www.achisolana.com/

ACHI INU (ACHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ACHI INU (ACHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.99K $ 10.99K $ 10.99K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.99K $ 10.99K $ 10.99K All-time high: $ 0.00497141 $ 0.00497141 $ 0.00497141 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ACHI INU (ACHI) pris

ACHI INU (ACHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ACHI INU (ACHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ACHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ACHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ACHIs tokenomics, kan du utforske ACHI tokenets livepris!

ACHI prisforutsigelse Vil du vite hvor ACHI kan være på vei? Vår ACHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ACHI tokenets prisforutsigelse nå!

