ACHI INU (ACHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001174 $ 0.00001174 $ 0.00001174 24 timer lav $ 0.00001209 $ 0.00001209 $ 0.00001209 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001174$ 0.00001174 $ 0.00001174 24 timer høy $ 0.00001209$ 0.00001209 $ 0.00001209 All Time High $ 0.00497141$ 0.00497141 $ 0.00497141 Laveste pris $ 0.00001102$ 0.00001102 $ 0.00001102 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.07% Prisendring (7D) +0.70% Prisendring (7D) +0.70%

ACHI INU (ACHI) sanntidsprisen er $0.00001185. I løpet av de siste 24 timene har ACHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001174 og et toppnivå på $ 0.00001209, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ACHI er $ 0.00497141, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001102.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ACHI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.07% over 24 timer og +0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ACHI INU (ACHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ACHI INU er $ 11.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ACHI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.85K.