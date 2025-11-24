Accenture xStock pris i dag

Sanntids Accenture xStock (ACNX) pris i dag er $ 244.99, med en 0.12% endring de siste 24 timene. Nåværende ACNX til USD konverteringssats er $ 244.99 per ACNX.

Accenture xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 164,011, med en sirkulerende forsyning på 669.46 ACNX. I løpet av de siste 24 timene ACNX har den blitt handlet mellom $ 244.66(laveste) og $ 244.99 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 269.57, mens tidenes laveste notering var $ 229.44.

Kortsiktig har ACNX beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +0.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Accenture xStock (ACNX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 164.01K$ 164.01K $ 164.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M Opplagsforsyning 669.46 669.46 669.46 Total forsyning 22,205.90017545428 22,205.90017545428 22,205.90017545428

