Hva er ABU

Abuwtiyuw (ABU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Abuwtiyuw (ABU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Abuwtiyuw (ABU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Abuwtiyuw (ABU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.74K $ 10.74K $ 10.74K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.74K $ 10.74K $ 10.74K All-time high: $ 0.261831 $ 0.261831 $ 0.261831 All-Time Low: $ 0.00714313 $ 0.00714313 $ 0.00714313 Nåværende pris: $ 0.01074226 $ 0.01074226 $ 0.01074226 Lær mer om Abuwtiyuw (ABU) pris Kjøp ABU nå!

Abuwtiyuw (ABU) Informasjon Offisiell nettside: https://www.AbuEth.vip

Abuwtiyuw (ABU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Abuwtiyuw (ABU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABUs tokenomics, kan du utforske ABU tokenets livepris!

ABU prisforutsigelse Vil du vite hvor ABU kan være på vei? Vår ABU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABU tokenets prisforutsigelse nå!

