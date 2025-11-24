Abuwtiyuw pris i dag

Sanntids Abuwtiyuw (ABU) pris i dag er $ 0.01302304, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ABU til USD konverteringssats er $ 0.01302304 per ABU.

Abuwtiyuw rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,023.04, med en sirkulerende forsyning på 1.00M ABU. I løpet av de siste 24 timene ABU har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.261831, mens tidenes laveste notering var $ 0.00714313.

Kortsiktig har ABU beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Abuwtiyuw (ABU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Abuwtiyuw er $ 13.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABU er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.02K.