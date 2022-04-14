aBTC (ABTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i aBTC (ABTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

aBTC (ABTC) Informasjon Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. Offisiell nettside: https://www.echo-protocol.xyz Kjøp ABTC nå!

aBTC (ABTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for aBTC (ABTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 308.17K $ 308.17K $ 308.17K Total forsyning: $ 2.34K $ 2.34K $ 2.34K Sirkulerende forsyning: $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 261.09M $ 261.09M $ 261.09M All-time high: $ 124,279 $ 124,279 $ 124,279 All-Time Low: $ 60,786 $ 60,786 $ 60,786 Nåværende pris: $ 114,641 $ 114,641 $ 114,641 Lær mer om aBTC (ABTC) pris

aBTC (ABTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak aBTC (ABTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABTCs tokenomics, kan du utforske ABTC tokenets livepris!

ABTC prisforutsigelse Vil du vite hvor ABTC kan være på vei? Vår ABTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!