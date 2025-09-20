aBTC (ABTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 115,100 24 timer lav $ 117,571 24 timer høy All Time High $ 124,279 Laveste pris $ 60,786 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) -0.59%

aBTC (ABTC) sanntidsprisen er $115,787. I løpet av de siste 24 timene har ABTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,100 og et toppnivå på $ 117,571, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABTC er $ 124,279, mens den rekordlave prisen er $ 60,786.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABTC endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og -0.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

aBTC (ABTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 308.17K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 261.09M Opplagsforsyning 2.77 Total forsyning 2,341.9071757432

Nåværende markedsverdi på aBTC er $ 308.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABTC er 2.77, med en total tilgang på 2341.9071757432. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 261.09M.