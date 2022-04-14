Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Informasjon Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Offisiell nettside: https://dinero.xyz/ Kjøp ABSETH nå!

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Total forsyning: $ 266.84 $ 266.84 $ 266.84 Sirkulerende forsyning: $ 266.84 $ 266.84 $ 266.84 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M All-time high: $ 5,007.28 $ 5,007.28 $ 5,007.28 All-Time Low: $ 1,376.28 $ 1,376.28 $ 1,376.28 Nåværende pris: $ 4,260.31 $ 4,260.31 $ 4,260.31 Lær mer om Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) pris

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABSETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABSETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABSETHs tokenomics, kan du utforske ABSETH tokenets livepris!

