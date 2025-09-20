Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,489.07 24 timer lav $ 4,613.49 24 timer høy All Time High $ 5,007.28 Laveste pris $ 1,376.28 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -1.74% Prisendring (7D) -5.08%

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) sanntidsprisen er $4,510.63. I løpet av de siste 24 timene har ABSETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,489.07 og et toppnivå på $ 4,613.49, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABSETH er $ 5,007.28, mens den rekordlave prisen er $ 1,376.28.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABSETH endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -5.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.24M Opplagsforsyning 274.20 Total forsyning 274.2048509465764

Nåværende markedsverdi på Abstract Liquid Staked ETH er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABSETH er 274.20, med en total tilgang på 274.2048509465764. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.24M.