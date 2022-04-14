Absters Girl (ABBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Absters Girl (ABBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Absters Girl (ABBY) Informasjon Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Offisiell nettside: https://www.abstersgirl.xyz/ Kjøp ABBY nå!

Absters Girl (ABBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Absters Girl (ABBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 594.49K $ 594.49K $ 594.49K Total forsyning: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Sirkulerende forsyning: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 594.49K $ 594.49K $ 594.49K All-time high: $ 0.00124355 $ 0.00124355 $ 0.00124355 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00059675 $ 0.00059675 $ 0.00059675 Lær mer om Absters Girl (ABBY) pris

Absters Girl (ABBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Absters Girl (ABBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABBYs tokenomics, kan du utforske ABBY tokenets livepris!

ABBY prisforutsigelse Vil du vite hvor ABBY kan være på vei? Vår ABBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABBY tokenets prisforutsigelse nå!

