Absters Girl (ABBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.00124355
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -0.11%
Prisendring (1D) -0.75%
Prisendring (7D) -12.59%

Absters Girl (ABBY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ABBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABBY er $ 0.00124355, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABBY endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.75% over 24 timer og -12.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Absters Girl (ABBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 647.02K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 647.02K
Opplagsforsyning 994.88M
Total forsyning 994,884,794.1646485

Nåværende markedsverdi på Absters Girl er $ 647.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABBY er 994.88M, med en total tilgang på 994884794.1646485. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 647.02K.