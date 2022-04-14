abcde coin (ABCDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i abcde coin (ABCDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

abcde coin (ABCDE) Informasjon We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good. Offisiell nettside: https://www.abcdeonsol.xyz/ Kjøp ABCDE nå!

abcde coin (ABCDE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for abcde coin (ABCDE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.82K Total forsyning: $ 921.12M Sirkulerende forsyning: $ 788.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.31K All-time high: $ 0.00677886 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om abcde coin (ABCDE) pris

abcde coin (ABCDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak abcde coin (ABCDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABCDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABCDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABCDEs tokenomics, kan du utforske ABCDE tokenets livepris!

