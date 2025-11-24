AbbVie xStock pris i dag

Sanntids AbbVie xStock (ABBVX) pris i dag er $ 230.13, med en 0.50% endring de siste 24 timene. Nåværende ABBVX til USD konverteringssats er $ 230.13 per ABBVX.

AbbVie xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 331,154, med en sirkulerende forsyning på 1.44K ABBVX. I løpet av de siste 24 timene ABBVX har den blitt handlet mellom $ 228.99(laveste) og $ 230.28 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 244.67, mens tidenes laveste notering var $ 185.92.

Kortsiktig har ABBVX beveget seg +0.49% i løpet av den siste timen og -0.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AbbVie xStock (ABBVX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 331.15K$ 331.15K $ 331.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Opplagsforsyning 1.44K 1.44K 1.44K Total forsyning 23,502.34207277278 23,502.34207277278 23,502.34207277278

Nåværende markedsverdi på AbbVie xStock er $ 331.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABBVX er 1.44K, med en total tilgang på 23502.34207277278. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.41M.