aarna atv111 pris i dag

Sanntids aarna atv111 (ATV111) pris i dag er $ 102.83, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende ATV111 til USD konverteringssats er $ 102.83 per ATV111.

aarna atv111 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 523,556, med en sirkulerende forsyning på 5.09K ATV111. I løpet av de siste 24 timene ATV111 har den blitt handlet mellom $ 102.82(laveste) og $ 102.83 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 102.83, mens tidenes laveste notering var $ 101.3.

Kortsiktig har ATV111 beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

aarna atv111 (ATV111) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 523.56K$ 523.56K $ 523.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 523.56K$ 523.56K $ 523.56K Opplagsforsyning 5.09K 5.09K 5.09K Total forsyning 5,091.341751324792 5,091.341751324792 5,091.341751324792

Nåværende markedsverdi på aarna atv111 er $ 523.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATV111 er 5.09K, med en total tilgang på 5091.341751324792. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 523.56K.