Hva er ATV808

aarna atv 808 (ATV808) tokenomics Oppdag viktig innsikt i aarna atv 808 (ATV808), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

aarna atv 808 (ATV808) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for aarna atv 808 (ATV808), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.77K $ 35.77K $ 35.77K Total forsyning: $ 405.60 $ 405.60 $ 405.60 Sirkulerende forsyning: $ 405.60 $ 405.60 $ 405.60 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.77K $ 35.77K $ 35.77K All-time high: $ 185.98 $ 185.98 $ 185.98 All-Time Low: $ 82.2 $ 82.2 $ 82.2 Nåværende pris: $ 88.19 $ 88.19 $ 88.19 Lær mer om aarna atv 808 (ATV808) pris Kjøp ATV808 nå!

aarna atv 808 (ATV808) Informasjon Offisiell nettside: https://www.aarna.ai Teknisk dokument: https://docs.aarna.ai/tech-doc/whitepaper

aarna atv 808 (ATV808) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak aarna atv 808 (ATV808) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATV808 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATV808 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATV808s tokenomics, kan du utforske ATV808 tokenets livepris!

ATV808 prisforutsigelse Vil du vite hvor ATV808 kan være på vei? Vår ATV808 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ATV808 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!