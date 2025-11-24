aarna afi 802v2 pris i dag

Sanntids aarna afi 802v2 (AFI 802V2) pris i dag er $ 35.4, med en 2.17% endring de siste 24 timene. Nåværende AFI 802V2 til USD konverteringssats er $ 35.4 per AFI 802V2.

aarna afi 802v2 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 64,919, med en sirkulerende forsyning på 1.84K AFI 802V2. I løpet av de siste 24 timene AFI 802V2 har den blitt handlet mellom $ 34.33(laveste) og $ 35.76 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 79.25, mens tidenes laveste notering var $ 33.61.

Kortsiktig har AFI 802V2 beveget seg -0.39% i løpet av den siste timen og -9.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.92K$ 64.92K $ 64.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.92K$ 64.92K $ 64.92K Opplagsforsyning 1.84K 1.84K 1.84K Total forsyning 1,836.674579987604 1,836.674579987604 1,836.674579987604

