AADex Finance (ADE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AADex Finance (ADE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AADex Finance (ADE) Informasjon AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem. Offisiell nettside: https://aadex.app/ Teknisk dokument: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf Kjøp ADE nå!

AADex Finance (ADE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AADex Finance (ADE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.01K $ 101.01K $ 101.01K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 404.05K $ 404.05K $ 404.05K All-time high: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 All-Time Low: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 Nåværende pris: $ 0.04040455 $ 0.04040455 $ 0.04040455 Lær mer om AADex Finance (ADE) pris

AADex Finance (ADE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AADex Finance (ADE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ADE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ADE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ADEs tokenomics, kan du utforske ADE tokenets livepris!

ADE prisforutsigelse Vil du vite hvor ADE kan være på vei? Vår ADE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ADE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!