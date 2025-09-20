AADex Finance (ADE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 Laveste pris $ 0.02066608$ 0.02066608 $ 0.02066608 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.86% Prisendring (7D) +5.86%

AADex Finance (ADE) sanntidsprisen er $0.03505606. I løpet av de siste 24 timene har ADE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADE er $ 4.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.02066608.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AADex Finance (ADE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 87.64K$ 87.64K $ 87.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 350.56K$ 350.56K $ 350.56K Opplagsforsyning 2.50M 2.50M 2.50M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AADex Finance er $ 87.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADE er 2.50M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 350.56K.