Dagens AADex Finance livepris er 0.03505606 USD. Spor prisoppdateringer for ADE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ADE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AADex Finance Pris (ADE)

1 ADE til USD livepris:

$0.03505606
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AADex Finance (ADE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:06:27 (UTC+8)

AADex Finance (ADE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 4.2
$ 0.02066608
--

--

+5.86%

+5.86%

AADex Finance (ADE) sanntidsprisen er $0.03505606. I løpet av de siste 24 timene har ADE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADE er $ 4.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.02066608.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AADex Finance (ADE) Markedsinformasjon

$ 87.64K
--
$ 350.56K
2.50M
10,000,000.0
Nåværende markedsverdi på AADex Finance er $ 87.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADE er 2.50M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 350.56K.

AADex Finance (ADE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AADex Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AADex Finance til USD ble $ +0.0034013562.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AADex Finance til USD ble $ +0.0093354743.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AADex Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0034013562+9.70%
60 dager$ +0.0093354743+26.63%
90 dager$ 0--

Hva er AADex Finance (ADE)

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AADex Finance (ADE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

AADex Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AADex Finance (ADE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AADex Finance (ADE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AADex Finance.

Sjekk AADex Financeprisprognosen nå!

ADE til lokale valutaer

AADex Finance (ADE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AADex Finance (ADE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ADE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AADex Finance (ADE)

Hvor mye er AADex Finance (ADE) verdt i dag?
Live ADE prisen i USD er 0.03505606 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ADE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ADE til USD er $ 0.03505606. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AADex Finance?
Markedsverdien for ADE er $ 87.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ADE?
Den sirkulerende forsyningen av ADE er 2.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forADE ?
ADE oppnådde en ATH-pris på 4.2 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ADE?
ADE så en ATL-pris på 0.02066608 USD.
Hva er handelsvolumet til ADE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ADE er -- USD.
Vil ADE gå høyere i år?
ADE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ADE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:06:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

