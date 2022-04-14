A51 Finance (A51) tokenomics Oppdag viktig innsikt i A51 Finance (A51), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

A51 Finance (A51) Informasjon A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Offisiell nettside: https://a51.finance/ Teknisk dokument: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance

A51 Finance (A51) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for A51 Finance (A51), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.63K $ 41.63K $ 41.63K Total forsyning: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Sirkulerende forsyning: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 96.32K $ 96.32K $ 96.32K All-time high: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 All-Time Low: $ 0.0248677 $ 0.0248677 $ 0.0248677 Nåværende pris: $ 0.02572247 $ 0.02572247 $ 0.02572247 Lær mer om A51 Finance (A51) pris

A51 Finance (A51) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak A51 Finance (A51) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet A51 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange A51 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår A51s tokenomics, kan du utforske A51 tokenets livepris!

