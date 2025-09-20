A51 Finance (A51) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.335432$ 0.335432 $ 0.335432 Laveste pris $ 0.0248677$ 0.0248677 $ 0.0248677 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

A51 Finance (A51) sanntidsprisen er $0.02572247. I løpet av de siste 24 timene har A51 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til A51 er $ 0.335432, mens den rekordlave prisen er $ 0.0248677.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har A51 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

A51 Finance (A51) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.63K$ 41.63K $ 41.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.32K$ 96.32K $ 96.32K Opplagsforsyning 1.62M 1.62M 1.62M Total forsyning 3,744,676.18031444 3,744,676.18031444 3,744,676.18031444

Nåværende markedsverdi på A51 Finance er $ 41.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på A51 er 1.62M, med en total tilgang på 3744676.18031444. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.32K.