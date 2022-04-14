a16z AI Dog (TILLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i a16z AI Dog (TILLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

a16z AI Dog (TILLY) Informasjon Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Offisiell nettside: https://tilly-aidog.site/ Kjøp TILLY nå!

a16z AI Dog (TILLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for a16z AI Dog (TILLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.28K $ 34.28K $ 34.28K Total forsyning: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Sirkulerende forsyning: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.28K $ 34.28K $ 34.28K All-time high: $ 0.00202776 $ 0.00202776 $ 0.00202776 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om a16z AI Dog (TILLY) pris

a16z AI Dog (TILLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak a16z AI Dog (TILLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TILLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TILLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TILLYs tokenomics, kan du utforske TILLY tokenets livepris!

