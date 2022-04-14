a16gems (A16G) tokenomics Oppdag viktig innsikt i a16gems (A16G), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

a16gems (A16G) Informasjon Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth. Offisiell nettside: https://www.a16g.xyz/ Kjøp A16G nå!

a16gems (A16G) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for a16gems (A16G), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.58K $ 17.58K $ 17.58K Total forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Sirkulerende forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.58K $ 17.58K $ 17.58K All-time high: $ 0.00311251 $ 0.00311251 $ 0.00311251 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om a16gems (A16G) pris

a16gems (A16G) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak a16gems (A16G) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet A16G tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange A16G tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår A16Gs tokenomics, kan du utforske A16G tokenets livepris!

