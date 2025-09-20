A Trippy Ape (TRIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.089441$ 0.089441 $ 0.089441 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.96% Prisendring (1D) -2.91% Prisendring (7D) -7.11% Prisendring (7D) -7.11%

A Trippy Ape (TRIP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRIP er $ 0.089441, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRIP endret seg med -1.96% i løpet av den siste timen, -2.91% over 24 timer og -7.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

A Trippy Ape (TRIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.95K$ 2.95K $ 2.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Opplagsforsyning 401.45M 401.45M 401.45M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på A Trippy Ape er $ 2.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRIP er 401.45M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.36K.