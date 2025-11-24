A L P H A pris i dag

Sanntids A L P H A ($ALPHA) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende $ALPHA til USD konverteringssats er -- per $ALPHA.

A L P H A rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,085.88, med en sirkulerende forsyning på 1.00B $ALPHA. I løpet av de siste 24 timene $ALPHA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har $ALPHA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -12.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

A L P H A ($ALPHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på A L P H A er $ 17.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ALPHA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.09K.