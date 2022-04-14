Zypto (ZYPTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zypto (ZYPTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zypto (ZYPTO) Informasjon $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. Offisiell nettside: https://zypto.foundation/ Teknisk dokument: https://zypto.foundation/white-paper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Kjøp ZYPTO nå!

Zypto (ZYPTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zypto (ZYPTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Total forsyning: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M Sirkulerende forsyning: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M All-time high: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 All-Time Low: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 Nåværende pris: $ 0.00588 $ 0.00588 $ 0.00588 Lær mer om Zypto (ZYPTO) pris

Zypto (ZYPTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zypto (ZYPTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZYPTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZYPTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZYPTOs tokenomics, kan du utforske ZYPTO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZYPTO Interessert i å legge til Zypto (ZYPTO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZYPTO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZYPTO på MEXC nå!

Zypto (ZYPTO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZYPTO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZYPTO nå!

ZYPTO prisforutsigelse Vil du vite hvor ZYPTO kan være på vei? Vår ZYPTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZYPTO tokenets prisforutsigelse nå!

