Zyphora pris i dag

Sanntids Zyphora (ZYPH) pris i dag er $ 0.0000001408, med en 7.06% endring de siste 24 timene. Nåværende ZYPH til USD konverteringssats er $ 0.0000001408 per ZYPH.

Zyphora rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ZYPH. I løpet av de siste 24 timene ZYPH har den blitt handlet mellom $ 0.00000014(laveste) og $ 0.000000159 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ZYPH beveget seg -4.48% i løpet av den siste timen og +35.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 714.80K.

Zyphora (ZYPH) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 714.80K$ 714.80K $ 714.80K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.96K$ 2.96K $ 2.96K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

