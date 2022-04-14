Zygo The Frog (ZYGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zygo The Frog (ZYGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zygo The Frog (ZYGO) Informasjon Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Offisiell nettside: https://www.zygothefrog.com/ Teknisk dokument: http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F Kjøp ZYGO nå!

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zygo The Frog (ZYGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M All-time high: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 All-Time Low: $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 Nåværende pris: $ 0.003405 $ 0.003405 $ 0.003405 Lær mer om Zygo The Frog (ZYGO) pris

Zygo The Frog (ZYGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zygo The Frog (ZYGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZYGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZYGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZYGOs tokenomics, kan du utforske ZYGO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZYGO Interessert i å legge til Zygo The Frog (ZYGO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZYGO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZYGO på MEXC nå!

Zygo The Frog (ZYGO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZYGO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZYGO nå!

ZYGO prisforutsigelse Vil du vite hvor ZYGO kan være på vei? Vår ZYGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZYGO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!