Dagens Zygo The Frog livepris er 0.003406 USD. Spor prisoppdateringer for ZYGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZYGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Zygo The Frog livepris er 0.003406 USD. Spor prisoppdateringer for ZYGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZYGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ZYGO

ZYGO Prisinformasjon

ZYGO teknisk dokument

ZYGO Offisiell nettside

ZYGO tokenomics

ZYGO Prisprognose

ZYGO-historikk

ZYGO Kjøpeguide

ZYGO-til-fiat-valutakonverter

ZYGO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Zygo The Frog Logo

Zygo The Frog Pris(ZYGO)

1 ZYGO til USD livepris:

$0.003406
$0.003406$0.003406
0.00%1D
USD
Zygo The Frog (ZYGO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:27:16 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003366
$ 0.003366$ 0.003366
24 timer lav
$ 0.003771
$ 0.003771$ 0.003771
24 timer høy

$ 0.003366
$ 0.003366$ 0.003366

$ 0.003771
$ 0.003771$ 0.003771

$ 0.011402993530255093
$ 0.011402993530255093$ 0.011402993530255093

$ 0.000026196639138267
$ 0.000026196639138267$ 0.000026196639138267

0.00%

0.00%

-11.17%

-11.17%

Zygo The Frog (ZYGO) sanntidsprisen er $ 0.003406. I løpet av de siste 24 timene har ZYGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003366 og et toppnivå på $ 0.003771, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZYGO er $ 0.011402993530255093, mens den rekordlave prisen er $ 0.000026196639138267.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZYGO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -11.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zygo The Frog (ZYGO) Markedsinformasjon

No.4082

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 521.08
$ 521.08$ 521.08

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på Zygo The Frog er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 521.08. Den sirkulerende forsyningen på ZYGO er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.41M.

Zygo The Frog (ZYGO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Zygo The Frog for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.001676-32.98%
60 dager$ -0.004533-57.10%
90 dager$ +0.001874+122.32%
Zygo The Frog Prisendring i dag

I dag registrerte ZYGO en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Zygo The Frog 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001676 (-32.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Zygo The Frog 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZYGO en endring på $ -0.004533 (-57.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Zygo The Frog 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001874+122.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Zygo The Frog (ZYGO)?

Sjekk ut Zygo The Frog Prishistorikk-siden nå.

Hva er Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Zygo The Frog er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Zygo The Frog investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZYGO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Zygo The Frog på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Zygo The Frog kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Zygo The Frog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zygo The Frog (ZYGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zygo The Frog (ZYGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zygo The Frog.

Sjekk Zygo The Frogprisprognosen nå!

Zygo The Frog (ZYGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zygo The Frog (ZYGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZYGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Zygo The Frog (ZYGO)

Leter du etter hvordan du kjøperZygo The Frog? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Zygo The Frog på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZYGO til lokale valutaer

1 Zygo The Frog(ZYGO) til VND
89.62889
1 Zygo The Frog(ZYGO) til AUD
A$0.00514306
1 Zygo The Frog(ZYGO) til GBP
0.00252044
1 Zygo The Frog(ZYGO) til EUR
0.0028951
1 Zygo The Frog(ZYGO) til USD
$0.003406
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MYR
RM0.0143052
1 Zygo The Frog(ZYGO) til TRY
0.14094028
1 Zygo The Frog(ZYGO) til JPY
¥0.500682
1 Zygo The Frog(ZYGO) til ARS
ARS$5.02357752
1 Zygo The Frog(ZYGO) til RUB
0.284401
1 Zygo The Frog(ZYGO) til INR
0.30003454
1 Zygo The Frog(ZYGO) til IDR
Rp56.76664396
1 Zygo The Frog(ZYGO) til KRW
4.75695584
1 Zygo The Frog(ZYGO) til PHP
0.19424418
1 Zygo The Frog(ZYGO) til EGP
￡E.0.16406702
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BRL
R$0.01811992
1 Zygo The Frog(ZYGO) til CAD
C$0.00466622
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BDT
0.41464644
1 Zygo The Frog(ZYGO) til NGN
5.09115256
1 Zygo The Frog(ZYGO) til COP
$13.3046875
1 Zygo The Frog(ZYGO) til ZAR
R.0.05899192
1 Zygo The Frog(ZYGO) til UAH
0.14073592
1 Zygo The Frog(ZYGO) til TZS
T.Sh.8.43066744
1 Zygo The Frog(ZYGO) til VES
Bs0.555178
1 Zygo The Frog(ZYGO) til CLP
$3.25273
1 Zygo The Frog(ZYGO) til PKR
Rs0.96675904
1 Zygo The Frog(ZYGO) til KZT
1.84404246
1 Zygo The Frog(ZYGO) til THB
฿0.10834486
1 Zygo The Frog(ZYGO) til TWD
NT$0.10292932
1 Zygo The Frog(ZYGO) til AED
د.إ0.01250002
1 Zygo The Frog(ZYGO) til CHF
Fr0.00269074
1 Zygo The Frog(ZYGO) til HKD
HK$0.02646462
1 Zygo The Frog(ZYGO) til AMD
֏1.3034762
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MAD
.د.م0.03072212
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MXN
$0.0626704
1 Zygo The Frog(ZYGO) til SAR
ريال0.0127725
1 Zygo The Frog(ZYGO) til ETB
Br0.48899942
1 Zygo The Frog(ZYGO) til KES
KSh0.43998708
1 Zygo The Frog(ZYGO) til JOD
د.أ0.002414854
1 Zygo The Frog(ZYGO) til PLN
0.01232972
1 Zygo The Frog(ZYGO) til RON
лв0.01467986
1 Zygo The Frog(ZYGO) til SEK
kr0.03205046
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BGN
лв0.00565396
1 Zygo The Frog(ZYGO) til HUF
Ft1.13191598
1 Zygo The Frog(ZYGO) til CZK
0.07040202
1 Zygo The Frog(ZYGO) til KWD
د.ك0.00103883
1 Zygo The Frog(ZYGO) til ILS
0.01134198
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BOB
Bs0.02353546
1 Zygo The Frog(ZYGO) til AZN
0.0057902
1 Zygo The Frog(ZYGO) til TJS
SM0.03188016
1 Zygo The Frog(ZYGO) til GEL
0.0091962
1 Zygo The Frog(ZYGO) til AOA
Kz3.10480742
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BHD
.د.ب0.001284062
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BMD
$0.003406
1 Zygo The Frog(ZYGO) til DKK
kr0.0216281
1 Zygo The Frog(ZYGO) til HNL
L0.08927126
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MUR
0.15442804
1 Zygo The Frog(ZYGO) til NAD
$0.0590941
1 Zygo The Frog(ZYGO) til NOK
kr0.03385564
1 Zygo The Frog(ZYGO) til NZD
$0.0057902
1 Zygo The Frog(ZYGO) til PAB
B/.0.003406
1 Zygo The Frog(ZYGO) til PGK
K0.01423708
1 Zygo The Frog(ZYGO) til QAR
ر.ق0.01236378
1 Zygo The Frog(ZYGO) til RSD
дин.0.33964632
1 Zygo The Frog(ZYGO) til UZS
soʻm42.04935202
1 Zygo The Frog(ZYGO) til ALL
L0.28085876
1 Zygo The Frog(ZYGO) til ANG
ƒ0.00609674
1 Zygo The Frog(ZYGO) til AWG
ƒ0.0061308
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BBD
$0.006812
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BAM
KM0.00565396
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BIF
Fr10.16691
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BND
$0.00435968
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BSD
$0.003406
1 Zygo The Frog(ZYGO) til JMD
$0.54635646
1 Zygo The Frog(ZYGO) til KHR
13.67870036
1 Zygo The Frog(ZYGO) til KMF
Fr1.423708
1 Zygo The Frog(ZYGO) til LAK
74.04347678
1 Zygo The Frog(ZYGO) til LKR
Rs1.03024688
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MDL
L0.056199
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MGA
Ar15.07076662
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MOP
P0.02728206
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MVR
0.0521118
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MWK
MK5.91319066
1 Zygo The Frog(ZYGO) til MZN
MT0.2176434
1 Zygo The Frog(ZYGO) til NPR
Rs0.47997352
1 Zygo The Frog(ZYGO) til PYG
24.325652
1 Zygo The Frog(ZYGO) til RWF
Fr4.935294
1 Zygo The Frog(ZYGO) til SBD
$0.0279292
1 Zygo The Frog(ZYGO) til SCR
0.04880798
1 Zygo The Frog(ZYGO) til SRD
$0.12973454
1 Zygo The Frog(ZYGO) til SVC
$0.0298025
1 Zygo The Frog(ZYGO) til SZL
L0.0590941
1 Zygo The Frog(ZYGO) til TMT
m0.011921
1 Zygo The Frog(ZYGO) til TND
د.ت0.00991146
1 Zygo The Frog(ZYGO) til TTD
$0.02305862
1 Zygo The Frog(ZYGO) til UGX
Sh11.948248
1 Zygo The Frog(ZYGO) til XAF
Fr1.900548
1 Zygo The Frog(ZYGO) til XCD
$0.0091962
1 Zygo The Frog(ZYGO) til XOF
Fr1.900548
1 Zygo The Frog(ZYGO) til XPF
Fr0.344006
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BWP
P0.04536792
1 Zygo The Frog(ZYGO) til BZD
$0.00684606
1 Zygo The Frog(ZYGO) til CVE
$0.31941468
1 Zygo The Frog(ZYGO) til DJF
Fr0.602862
1 Zygo The Frog(ZYGO) til DOP
$0.21124012
1 Zygo The Frog(ZYGO) til DZD
د.ج0.4412473
1 Zygo The Frog(ZYGO) til FJD
$0.0076635
1 Zygo The Frog(ZYGO) til GNF
Fr29.61517
1 Zygo The Frog(ZYGO) til GTQ
Q0.02608996
1 Zygo The Frog(ZYGO) til GYD
$0.71284174
1 Zygo The Frog(ZYGO) til ISK
kr0.412126

Zygo The Frog Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Zygo The Frog, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Zygo The Frog nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Zygo The Frog

Hvor mye er Zygo The Frog (ZYGO) verdt i dag?
Live ZYGO prisen i USD er 0.003406 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZYGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZYGO til USD er $ 0.003406. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zygo The Frog?
Markedsverdien for ZYGO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZYGO?
Den sirkulerende forsyningen av ZYGO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZYGO ?
ZYGO oppnådde en ATH-pris på 0.011402993530255093 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZYGO?
ZYGO så en ATL-pris på 0.000026196639138267 USD.
Hva er handelsvolumet til ZYGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZYGO er $ 521.08 USD.
Vil ZYGO gå høyere i år?
ZYGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZYGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:27:16 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ZYGO-til-USD-kalkulator

Beløp

ZYGO
ZYGO
USD
USD

1 ZYGO = 0.003406 USD

Handle ZYGO

ZYGOUSDT
$0.003406
$0.003406$0.003406
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker