ZTX pris i dag

Sanntids ZTX (ZTX) pris i dag er $ 0.00026056, med en 4.61% endring de siste 24 timene. Nåværende ZTX til USD konverteringssats er $ 0.00026056 per ZTX.

ZTX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,095,655, med en sirkulerende forsyning på 4.20B ZTX. I løpet av de siste 24 timene ZTX har den blitt handlet mellom $ 0.00026056(laveste) og $ 0.00027328 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03870653, mens tidenes laveste notering var $ 0.0002465.

Kortsiktig har ZTX beveget seg -2.05% i løpet av den siste timen og -7.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 117.12K.

ZTX (ZTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 timer) $ 117.12K$ 117.12K $ 117.12K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Opplagsforsyning 4.20B 4.20B 4.20B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZTX er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 117.12K. Den sirkulerende forsyningen på ZTX er 4.20B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.61M.