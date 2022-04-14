Zaros Finance (ZRS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zaros Finance (ZRS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zaros Finance (ZRS) Informasjon Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Offisiell nettside: https://www.zaros.fi/ Teknisk dokument: https://docs.zaros.fi/overview Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef Kjøp ZRS nå!

Zaros Finance (ZRS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zaros Finance (ZRS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.10K $ 61.10K $ 61.10K All-time high: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000611 $ 0.0000611 $ 0.0000611 Lær mer om Zaros Finance (ZRS) pris

Zaros Finance (ZRS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zaros Finance (ZRS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZRS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZRS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZRSs tokenomics, kan du utforske ZRS tokenets livepris!

