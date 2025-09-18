Dagens Zaros Finance livepris er 0.0000979 USD. Spor prisoppdateringer for ZRS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZRS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Zaros Finance livepris er 0.0000979 USD. Spor prisoppdateringer for ZRS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZRS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Zaros Finance Pris(ZRS)

$0.0000979
Zaros Finance (ZRS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:11:12 (UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) Prisinformasjon (USD)

Zaros Finance (ZRS) sanntidsprisen er $ 0.0000979. I løpet av de siste 24 timene har ZRS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000665 og et toppnivå på $ 0.0000979, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZRS er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZRS endret seg med +47.21% i løpet av den siste timen, +47.21% over 24 timer og +47.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zaros Finance (ZRS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Zaros Finance er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.27. Den sirkulerende forsyningen på ZRS er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.90K.

Zaros Finance (ZRS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Zaros Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000031396+47.21%
30 dager$ -0.0000298-23.34%
60 dager$ -0.0000868-47.00%
90 dager$ -0.0004518-82.20%
Zaros Finance Prisendring i dag

I dag registrerte ZRS en endring på $ +0.000031396 (+47.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Zaros Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000298 (-23.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Zaros Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZRS en endring på $ -0.0000868 (-47.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Zaros Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0004518-82.20% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Zaros Finance (ZRS)?

Sjekk ut Zaros Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Zaros Finance (ZRS)

Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.

Zaros Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Zaros Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZRS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Zaros Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Zaros Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Zaros Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zaros Finance (ZRS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zaros Finance (ZRS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zaros Finance.

Sjekk Zaros Financeprisprognosen nå!

Zaros Finance (ZRS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zaros Finance (ZRS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZRS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Zaros Finance (ZRS)

Leter du etter hvordan du kjøperZaros Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Zaros Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Zaros Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Zaros Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Zaros Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Zaros Finance

Hvor mye er Zaros Finance (ZRS) verdt i dag?
Live ZRS prisen i USD er 0.0000979 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZRS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZRS til USD er $ 0.0000979. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zaros Finance?
Markedsverdien for ZRS er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZRS?
Den sirkulerende forsyningen av ZRS er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZRS ?
ZRS oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZRS?
ZRS så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til ZRS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZRS er $ 3.27 USD.
Vil ZRS gå høyere i år?
ZRS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZRS prisprognosen for en mer grundig analyse.
