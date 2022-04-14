ZON (ZON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZON (ZON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZON (ZON) Informasjon ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem. Offisiell nettside: https://www.zontoken.io/ Teknisk dokument: https://www.zontoken.io/WhitePaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x25D29fA7Cf5cD5a11102b793F1a0149546e026e4 Kjøp ZON nå!

ZON (ZON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZON (ZON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.06M $ 37.06M $ 37.06M All-time high: $ 0.071395 $ 0.071395 $ 0.071395 All-Time Low: $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 Nåværende pris: $ 0.037056 $ 0.037056 $ 0.037056 Lær mer om ZON (ZON) pris

ZON (ZON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZON (ZON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZONs tokenomics, kan du utforske ZON tokenets livepris!

