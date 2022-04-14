zkLink (ZKL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i zkLink (ZKL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

zkLink (ZKL) Informasjon zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. Offisiell nettside: https://zk.link/ Teknisk dokument: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ Blokkutforsker: https://explorer.zklink.io/ Kjøp ZKL nå!

zkLink (ZKL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for zkLink (ZKL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 375.15M $ 375.15M $ 375.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.69M $ 14.69M $ 14.69M All-time high: $ 0.765 $ 0.765 $ 0.765 All-Time Low: $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 Nåværende pris: $ 0.01469 $ 0.01469 $ 0.01469 Lær mer om zkLink (ZKL) pris

zkLink (ZKL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak zkLink (ZKL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZKL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZKL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZKLs tokenomics, kan du utforske ZKL tokenets livepris!

