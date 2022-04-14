ZETRIX (ZETRIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZETRIX (ZETRIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZETRIX (ZETRIX) Informasjon Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger. Offisiell nettside: https://zetrix.com/ Teknisk dokument: https://docs.zetrix.com/zetrix-whitepaper/ Blokkutforsker: https://explorer.zetrix.com/ Kjøp ZETRIX nå!

ZETRIX (ZETRIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZETRIX (ZETRIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.97B $ 30.97B $ 30.97B All-time high: $ 24.986 $ 24.986 $ 24.986 All-Time Low: $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 Nåværende pris: $ 14.679 $ 14.679 $ 14.679 Lær mer om ZETRIX (ZETRIX) pris

ZETRIX (ZETRIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZETRIX (ZETRIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZETRIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZETRIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZETRIXs tokenomics, kan du utforske ZETRIX tokenets livepris!

ZETRIX (ZETRIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZETRIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZETRIX nå!

ZETRIX prisforutsigelse Vil du vite hvor ZETRIX kan være på vei? Vår ZETRIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZETRIX tokenets prisforutsigelse nå!

