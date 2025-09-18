Dagens ZETRIX livepris er 14.714 USD. Spor prisoppdateringer for ZETRIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZETRIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZETRIX livepris er 14.714 USD. Spor prisoppdateringer for ZETRIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZETRIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZETRIX Logo

ZETRIX Pris(ZETRIX)

$14.714
-0.41%1D
ZETRIX (ZETRIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:58:16 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 14.707
24 timer lav
$ 14.878
24 timer høy

$ 14.707
$ 14.878
$ 22.05768378707389
$ 10.2228296356224
-0.01%

-0.41%

-1.22%

-1.22%

ZETRIX (ZETRIX) sanntidsprisen er $ 14.714. I løpet av de siste 24 timene har ZETRIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.707 og et toppnivå på $ 14.878, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZETRIX er $ 22.05768378707389, mens den rekordlave prisen er $ 10.2228296356224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZETRIX endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -1.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZETRIX (ZETRIX) Markedsinformasjon

No.3807

$ 0.00
$ 264.90K
$ 31.05B
0.00
2,110,067,061.24
1,161,169,316
0.00%

ZETRIX

Nåværende markedsverdi på ZETRIX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 264.90K. Den sirkulerende forsyningen på ZETRIX er 0.00, med en total tilgang på 1161169316. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.05B.

ZETRIX (ZETRIX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ZETRIX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.06058-0.41%
30 dager$ -1.188-7.48%
60 dager$ -1.666-10.18%
90 dager$ -2.112-12.56%
ZETRIX Prisendring i dag

I dag registrerte ZETRIX en endring på $ -0.06058 (-0.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ZETRIX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.188 (-7.48%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ZETRIX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZETRIX en endring på $ -1.666 (-10.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ZETRIX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -2.112-12.56% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ZETRIX (ZETRIX)?

Sjekk ut ZETRIX Prishistorikk-siden nå.

Hva er ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ZETRIX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZETRIX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ZETRIX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ZETRIX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ZETRIX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZETRIX (ZETRIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZETRIX (ZETRIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZETRIX.

Sjekk ZETRIXprisprognosen nå!

ZETRIX (ZETRIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZETRIX (ZETRIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZETRIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ZETRIX (ZETRIX)

Leter du etter hvordan du kjøperZETRIX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ZETRIX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZETRIX til lokale valutaer

1 ZETRIX(ZETRIX) til VND
1 ZETRIX(ZETRIX) til AUD
1 ZETRIX(ZETRIX) til GBP
1 ZETRIX(ZETRIX) til EUR
1 ZETRIX(ZETRIX) til USD
1 ZETRIX(ZETRIX) til MYR
1 ZETRIX(ZETRIX) til TRY
1 ZETRIX(ZETRIX) til JPY
1 ZETRIX(ZETRIX) til ARS
1 ZETRIX(ZETRIX) til RUB
1 ZETRIX(ZETRIX) til INR
1 ZETRIX(ZETRIX) til IDR
1 ZETRIX(ZETRIX) til KRW
1 ZETRIX(ZETRIX) til PHP
1 ZETRIX(ZETRIX) til EGP
1 ZETRIX(ZETRIX) til BRL
1 ZETRIX(ZETRIX) til CAD
1 ZETRIX(ZETRIX) til BDT
1 ZETRIX(ZETRIX) til NGN
1 ZETRIX(ZETRIX) til COP
1 ZETRIX(ZETRIX) til ZAR
1 ZETRIX(ZETRIX) til UAH
1 ZETRIX(ZETRIX) til TZS
1 ZETRIX(ZETRIX) til VES
1 ZETRIX(ZETRIX) til CLP
1 ZETRIX(ZETRIX) til PKR
1 ZETRIX(ZETRIX) til KZT
1 ZETRIX(ZETRIX) til THB
1 ZETRIX(ZETRIX) til TWD
1 ZETRIX(ZETRIX) til AED
1 ZETRIX(ZETRIX) til CHF
1 ZETRIX(ZETRIX) til HKD
1 ZETRIX(ZETRIX) til AMD
1 ZETRIX(ZETRIX) til MAD
1 ZETRIX(ZETRIX) til MXN
1 ZETRIX(ZETRIX) til SAR
1 ZETRIX(ZETRIX) til ETB
1 ZETRIX(ZETRIX) til KES
1 ZETRIX(ZETRIX) til JOD
1 ZETRIX(ZETRIX) til PLN
1 ZETRIX(ZETRIX) til RON
1 ZETRIX(ZETRIX) til SEK
1 ZETRIX(ZETRIX) til BGN
1 ZETRIX(ZETRIX) til HUF
1 ZETRIX(ZETRIX) til CZK
1 ZETRIX(ZETRIX) til KWD
1 ZETRIX(ZETRIX) til ILS
1 ZETRIX(ZETRIX) til BOB
1 ZETRIX(ZETRIX) til AZN
1 ZETRIX(ZETRIX) til TJS
1 ZETRIX(ZETRIX) til GEL
1 ZETRIX(ZETRIX) til AOA
1 ZETRIX(ZETRIX) til BHD
1 ZETRIX(ZETRIX) til BMD
1 ZETRIX(ZETRIX) til DKK
1 ZETRIX(ZETRIX) til HNL
1 ZETRIX(ZETRIX) til MUR
1 ZETRIX(ZETRIX) til NAD
1 ZETRIX(ZETRIX) til NOK
1 ZETRIX(ZETRIX) til NZD
1 ZETRIX(ZETRIX) til PAB
1 ZETRIX(ZETRIX) til PGK
1 ZETRIX(ZETRIX) til QAR
1 ZETRIX(ZETRIX) til RSD
1 ZETRIX(ZETRIX) til UZS
1 ZETRIX(ZETRIX) til ALL
1 ZETRIX(ZETRIX) til ANG
1 ZETRIX(ZETRIX) til AWG
1 ZETRIX(ZETRIX) til BBD
1 ZETRIX(ZETRIX) til BAM
1 ZETRIX(ZETRIX) til BIF
1 ZETRIX(ZETRIX) til BND
1 ZETRIX(ZETRIX) til BSD
1 ZETRIX(ZETRIX) til JMD
1 ZETRIX(ZETRIX) til KHR
1 ZETRIX(ZETRIX) til KMF
1 ZETRIX(ZETRIX) til LAK
1 ZETRIX(ZETRIX) til LKR
1 ZETRIX(ZETRIX) til MDL
1 ZETRIX(ZETRIX) til MGA
1 ZETRIX(ZETRIX) til MOP
1 ZETRIX(ZETRIX) til MVR
1 ZETRIX(ZETRIX) til MWK
1 ZETRIX(ZETRIX) til MZN
1 ZETRIX(ZETRIX) til NPR
1 ZETRIX(ZETRIX) til PYG
1 ZETRIX(ZETRIX) til RWF
1 ZETRIX(ZETRIX) til SBD
1 ZETRIX(ZETRIX) til SCR
1 ZETRIX(ZETRIX) til SRD
1 ZETRIX(ZETRIX) til SVC
1 ZETRIX(ZETRIX) til SZL
1 ZETRIX(ZETRIX) til TMT
1 ZETRIX(ZETRIX) til TND
1 ZETRIX(ZETRIX) til TTD
1 ZETRIX(ZETRIX) til UGX
1 ZETRIX(ZETRIX) til XAF
1 ZETRIX(ZETRIX) til XCD
1 ZETRIX(ZETRIX) til XOF
1 ZETRIX(ZETRIX) til XPF
1 ZETRIX(ZETRIX) til BWP
1 ZETRIX(ZETRIX) til BZD
1 ZETRIX(ZETRIX) til CVE
1 ZETRIX(ZETRIX) til DJF
1 ZETRIX(ZETRIX) til DOP
1 ZETRIX(ZETRIX) til DZD
1 ZETRIX(ZETRIX) til FJD
1 ZETRIX(ZETRIX) til GNF
1 ZETRIX(ZETRIX) til GTQ
1 ZETRIX(ZETRIX) til GYD
1 ZETRIX(ZETRIX) til ISK
ZETRIX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ZETRIX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ZETRIX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ZETRIX

Hvor mye er ZETRIX (ZETRIX) verdt i dag?
Live ZETRIX prisen i USD er 14.714 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZETRIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZETRIX til USD er $ 14.714. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZETRIX?
Markedsverdien for ZETRIX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZETRIX?
Den sirkulerende forsyningen av ZETRIX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZETRIX ?
ZETRIX oppnådde en ATH-pris på 22.05768378707389 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZETRIX?
ZETRIX så en ATL-pris på 10.2228296356224 USD.
Hva er handelsvolumet til ZETRIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZETRIX er $ 264.90K USD.
Vil ZETRIX gå høyere i år?
ZETRIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZETRIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
ZETRIX (ZETRIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

