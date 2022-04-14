zkRace (ZERC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i zkRace (ZERC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

zkRace (ZERC) Informasjon zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. Offisiell nettside: https://www.zkrace.com Teknisk dokument: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F Kjøp ZERC nå!

zkRace (ZERC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for zkRace (ZERC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M All-time high: $ 0.4774 $ 0.4774 $ 0.4774 All-Time Low: $ 0.017483574655508632 $ 0.017483574655508632 $ 0.017483574655508632 Nåværende pris: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Lær mer om zkRace (ZERC) pris

zkRace (ZERC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak zkRace (ZERC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZERC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZERC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZERCs tokenomics, kan du utforske ZERC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZERC Interessert i å legge til zkRace (ZERC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZERC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZERC på MEXC nå!

zkRace (ZERC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZERC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZERC nå!

ZERC prisforutsigelse Vil du vite hvor ZERC kan være på vei? Vår ZERC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZERC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!