Zenqira (ZENQ) Informasjon ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. Offisiell nettside: https://zenqira.com/ Teknisk dokument: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Kjøp ZENQ nå!

Zenqira (ZENQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zenqira (ZENQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 330.55K $ 330.55K $ 330.55K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M All-time high: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 All-Time Low: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 Nåværende pris: $ 0.002016 $ 0.002016 $ 0.002016 Lær mer om Zenqira (ZENQ) pris

Zenqira (ZENQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zenqira (ZENQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZENQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZENQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZENQs tokenomics, kan du utforske ZENQ tokenets livepris!

Interessert i å legge til Zenqira (ZENQ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZENQ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Zenqira (ZENQ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZENQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZENQ nå!

ZENQ prisforutsigelse Vil du vite hvor ZENQ kan være på vei? Vår ZENQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZENQ tokenets prisforutsigelse nå!

