Hva er Zenqira (ZENQ)

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Zenqira er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Zenqira investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ZENQ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Zenqira på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Zenqira kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Zenqira Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zenqira (ZENQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zenqira (ZENQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zenqira.

Sjekk Zenqiraprisprognosen nå!

Zenqira (ZENQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zenqira (ZENQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZENQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Zenqira (ZENQ)

Leter du etter hvordan du kjøperZenqira? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Zenqira på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZENQ til lokale valutaer

Prøv konverting

Zenqira Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Zenqira, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Zenqira Hvor mye er Zenqira (ZENQ) verdt i dag? Live ZENQ prisen i USD er 0.002032 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ZENQ-til-USD-pris? $ 0.002032 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ZENQ til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Zenqira? Markedsverdien for ZENQ er $ 333.17K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZENQ? Den sirkulerende forsyningen av ZENQ er 163.96M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZENQ ? ZENQ oppnådde en ATH-pris på 0.023865997751161782 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZENQ? ZENQ så en ATL-pris på 0.000057039167451318 USD . Hva er handelsvolumet til ZENQ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZENQ er $ 21.93K USD . Vil ZENQ gå høyere i år? ZENQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZENQ prisprognosen for en mer grundig analyse.

Zenqira (ZENQ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?