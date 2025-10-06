YURU COIN pris i dag

Sanntids YURU COIN (YURU) pris i dag er $ 0.5232, med en 0.22% endring de siste 24 timene. Nåværende YURU til USD konverteringssats er $ 0.5232 per YURU.

YURU COIN rangerer for tiden som #3786 etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- YURU. I løpet av de siste 24 timene YURU har den blitt handlet mellom $ 0.5179(laveste) og $ 0.5707 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.5789586277522937, mens tidenes laveste notering var $ 0.346206572110043.

Kortsiktig har YURU beveget seg -1.31% i løpet av den siste timen og +0.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 14.23K.

YURU COIN (YURU) Markedsinformasjon

Rangering No.3786 Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Total forsyning 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Offentlig blokkjede SOL

