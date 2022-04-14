Yachts Coin (YTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yachts Coin (YTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yachts Coin (YTC) Informasjon Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions. Offisiell nettside: https://yachtscoins.com Teknisk dokument: https://yachtscoins.com/white-paper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Kjøp YTC nå!

Yachts Coin (YTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yachts Coin (YTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 209.98K $ 209.98K $ 209.98K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 210.00K $ 210.00K $ 210.00K All-time high: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 All-Time Low: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 Nåværende pris: $ 0.00021 $ 0.00021 $ 0.00021 Lær mer om Yachts Coin (YTC) pris

Yachts Coin (YTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yachts Coin (YTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YTCs tokenomics, kan du utforske YTC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe YTC Interessert i å legge til Yachts Coin (YTC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe YTC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper YTC på MEXC nå!

Yachts Coin (YTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til YTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for YTC nå!

YTC prisforutsigelse Vil du vite hvor YTC kan være på vei? Vår YTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!